Con il lancio di Windows 11, Microsoft ha aperto le porte alla compatibilità del sistema operativo verso le app Android. Google sembra pronta a raccogliere l’invito e portare tanti giochi mobile sulla piattaforma desktop.

In particolare Google realizzerà una versione speciale dell’app Play Games. L’applicazione sarà sviluppata per supportare appieno i sistemi Windows 11 e Windows 10 e permetterà di giocare a tutti i titoli presenti sul Play Store.

Grazie a questa soluzione, tutti i device che utilizzano un OS Microsoft potranno avere la propria libreria di titoli e giocarli su PC, laptop e tablet. Inoltre, l’app permetterà di sincronizzare tutti i device tra di loro. Il vantaggio sarà quello di poter iniziare a giocare su PC, mettere in pausa e riprendere esattamente dallo stesso punto su tablet.

Google sta lavorando per portare i giochi Android su Windows 11 e Windows 10

Un portavoce dell’azienda di Mountain View ha dichiarato a The Verge che lo sviluppo dell’app è portato avanti da Google in maniera indipendente. Nel progetto non è coinvolta direttamente Microsoft o altre aziende.

Purtroppo, al momento non è chiaro in che modo l’app funzionerà. Windows 11 è pensato e sviluppato per supportare direttamente le app Android. Infatti, il software emulerà in locale l’ambiente virtuale di Android su Windows e non girerà in cloud. Tuttavia, Windows 10 non presenta questa feature, quindi bisognerà capire come Google aggirerà questo problema.

Google ha mostrato in anteprima l’applicazione durante i Game Awards che si sono tenuti nelle scorse ore. Il debutto ufficiale è atteso nel corso del 2022 ma non abbiamo ancora una data precisa per il lancio. Non resta che attendere maggiori informazioni che non tarderanno ad arrivare.