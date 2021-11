Handheld Group ha realizzato il nuovissimo Nautiz X9, uno smartphone pensato per resistere a condizioni veramente estreme come quelle relative ad ambienti industriali o cantieri. Piuttosto che per le prestazioni pure, questo device è assemblato per essere estremamente resistente.

per essere indicato come uno smartphone ultra-rugged. Tra le caratteristiche principali del device c’è la scocca esterna in magnesio che lo protegge da ogni tipo di sollecitazione esterna. Questa protezione lo rende perfetto

Nautiz X9 è basato sul sistema operativo Android 11 e può vantare la certificazione Android Enterprise Recommended (AER) che conferma la vocazione da smartphone aziendale. La scocca inoltre è certificata MIL-STD 810G e garantisce resistenza a cadute, vibrazioni, umidità e sbalzi di temperatura.

Handheld Group indica che il device è in grado di funzionare tranquillamente tra i -20 gradi e i 55 gradi. Non manca la certificazione IP67 che lo protegge da infiltrazioni di acqua o di polvere.

Dal punto di vista tecnico, troviamo un display da 5 pollici dotato di risoluzione da 1280×720 pixel. Il panello è dotato di tecnologie che lo rendono altamente leggibile sotto il sole e permettono di utilizzarlo anche sotto la pioggia o con i guanti.

Il SoC è un MediaTek MT8768 dotato di una architettura a 8 core con frequenza operativa a 2.3. Il sistema può vantare anche 3GB di RAM e 32GB di memoria interna. Non mancano tutte le tecnologie di connettività e il supporto al GPS.