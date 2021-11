Xiaomi 12 (o Mi 12) sarà la nuova famiglia di flagship del produttore cinese. Il brand terrà l’evento di lancio entro la fine dell’anno e più precisamente il 12 dicembre. La presentazione sarà esclusiva per il mercato Cinese ma a distanza di qualche settimana il device arriverà anche nel mercato internazionale.

Come emerge dalle indiscrezione trapelate nelle scorse ore, i primi due device della famiglia saranno Xiaomi 12 e 12X e rappresenteranno due smartphone di fascia alta. Infatti, sotto la scocca di uno dei due sarà presente il System on Chip di nuova generazione realizzato da Qualcomm.

Entrando più nello specifico, Xiaomi 12 sarà spinto dal SoC Snapdragon 8 Gen1 mentre 12X potrà vantare il chipset Snapdragon 870. Entrambi i modelli potranno contare su un display AMOLED dotato di risoluzione FullHD+ e supporto al refresh rate a 120Hz.

Xiaomi 12 sarà il nuovo flagship del brand e farà il proprio debutto a dicembre

Per quanto riguarda la fotocamera frontale, ci aspettiamo un modulo da almeno 20MP mentre al posteriore un’ottica principale da 50MP. La batteria sarà da 5.000mAh con ricarica rapida a 67W per Xiaomi 12X e fino a 100W per il flagship.

Nonostante la presentazione fissata il 12 dicembre, la commercializzazione vera e propria avverrà solo dal 28 dicembre in poi. Questo significa che i flagship potrebbero non essere i primi ad arrivare sul mercato con il SoC Snapdragon 8 Gen1.

Stando a quanto rilevato dal leaker Digital Chat Station, il primo device che sarà spinto dal chipset top di gamma di Qualcomm sarà il Moto Edge X. Al momento non ci sono informazioni in merito ma Motorola potrebbe rilasciare ulteriori informazioni nel corso dei prossimi gironi.