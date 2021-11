La tecnologia NFT stanno riscuotendo un particolare successo nell’ultimo periodo. L’acronimo si riferisce ai Non-Fungible Token ed indica degli asset digitali caratterizzati da una natura esclusiva.

In sostanza si tratta di beni unici e certificati che esistono esclusivamente in forma online e possono essere utilizzati solo da chi li possiede. Ovviamente, come tutti i beni, gli NFT possono essere acquistati e scambiati online con un valore economico determinato dalla rarità del bene.

Tuttavia, in un mondo che sta puntando sempre più verso il metaverso, la tecnologia NFT sarà sempre più associata alla Realtà Aumentata. Grazie a questa combinazione, sarà possibile visualizzare oggetti virtuali in un ambiente reale, arrivando perfino ad interagire con i propri asset digitali.

Grazie alla Realtà Aumentata sarà possibile ammirare i propri NFT

Secondo un report redatto da Aryel, piattaforma di AR marketing pensata per le piccole realtà, le possibilità di questo settore sono tantissime. Le applicazioni potrebbero riguardare il mondo dell’arte, dei social media e dei videogame.

Il mercato degli NFT sta vivendo un periodo di espansione enorme, con il settore che muove circa 2 miliardi di dollari. Tuttavia, trattandosi di beni digitali, tendono a rimanere vincolati esclusivamente alla blockchain.

Grazie alla Realtà Aumentata sarà possibile migliorare l’esperienza utente e permettere ai proprietari di godersi i propri beni digitali. Basti pensare ad un’applicazione nel mondo dell’arte, con opere che possono essere ammirare direttamente nel proprio salotto.

Lo stesso discorso vale anche per l’industria musicale dove i Kings of Leon sono stati i primi a distribuire un intero album con NFT. Importanza rilevante avrà anche il mondo della moda e dei videogames. La collaborazione tra Gucci e Wanna ha permesso la nascita della sneaker virtuali Gucci Virtual 22. Queste scarpe possono essere indossate nel mondo virtuale di Decentraland.

È chiaro che gli NFT diventeranno sempre più rilevanti nel mondo tecnologico e grazie alla Realtà Aumentata sarà possibile ammirare i propri acquisti digitali.