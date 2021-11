Caviar ha appena presentato una delle personalizzazioni più interessanti e particolari che abbia mai realizzato per un iPhone 13 Pro. L’azienda è partita da un flagship di Apple e l’ha resto un pezzo unico e da collezione come è solita fare.

L’opera in questione è completamente dedicata ad Elon Musk, CEO di Tesla e di SpaceX. Proprio l’azienda automotive californiana è estremamente rilevante nel progetto Caviar in quanto per le placche metalliche posizionate sullo smartphone si è utilizzato il metallo proveniente da una Tesla Model 3.

Il materiale è stato fuso e lavorato per ottenere il risultato che è possibile ammirare nell’immagine in apertura. La versione personalizzata include anche l’utilizzo di titanio e materiali compositivi in grado di assorbire gli urti. Le parti in metallo avranno incisioni che ritraggono il volto di Elon Musk e il logo di Tesla per confermare a chi sia dedicata quest versione.

La personalizzazione Electro sarà disponibile anche per iPhone 13, ma non è ancora tutto. Il produttore russo ha realizzato anche un busto di Elon Musk sempre con il metallo proveniente da una Model 3.

Caviar ha deciso di chiamare questa versione iPhone 13 e 13 Pro Max Electro e sarà realizzata in soli 99 esemplari. Il prezzo di partenza sarà di 6.760 dollari che varieranno in base al modello scelto e al taglio di memoria disponibile. Si potrà arrivare a superare gli 8.000 dollari per la versione Pro Max con 1TB di memoria disponibile.

Per chi non volesse acquistare un nuovo smartphone, sarà possibile invece prendere solo il busto di Elon Musk. L’opera sarà realizzata in appena 27 esemplari e sarà venduto al prezzo di 3.220 dollari.