WhatsApp è tra le app di messaggistica istantanea quella più diffusa al mondo. La utilizziamo per lavoro, per inviare messaggi ai nostri contatti e anche per condividere foto e video della nostra vita o divertenti. L’app del Gruppo Facebook si presta anche a molte burle, ma spesso non sappiamo come realizzarle. Ecco perché in questo articolo scoprirete come poter inviare messaggi invisibili tramite WhatsApp. Un simpatico scherzo che lascerà a bocca aperta i vostri amici.

WhatsApp: come inviare un messaggio invisibile

Molti di voi ci hanno chiesto come poter inviare un messaggio invisibile su WhatsApp. Si tratta di un simpatico scherzetto da realizzare per far impazzire i vostri amici che si vedranno recapitare la famosa nuvoletta come se all’interno avesse scritto del testo, ma che in realtà non contiene nulla.

Diversi credono di poter realizzare un messaggio invisibile solo inserendo una serie di spazi o andando a capo con invio. In realtà WhatsApp non permette nulla di tutto ciò. Infatti, l’app del Gruppo Facebook ha una funzione automatica che, al momento dell’invio, elimina automaticamente tutti gli spazi vuoti.

Allora, come possiamo inviare un messaggio WhatsApp invisibile ai nostri amici? Molto semplice, ci avvaleremo di unicod.flop.net. Si tratta di un sito internet completamente gratuito che permette di realizzare un messaggio vuoto, ma che in realtà sembra avere del contenuto trasparente.

Come utilizzare unicod.flop.net

La procedura per utilizzare unicod.flop.net è molto semplice. Una volta raggiunta la pagina web non dovremo far altro che premere il comando “Copy” che copierà il messaggio invisibile. Poi aprire WhatsApp, raggiungere le chat del contatto al quale vogliamo fare lo scherzo e, nell’apposito spazio, incollare il messaggio invisibile precedentemente copiato.

Facile, non trovate? Il vostro amico riceverà un messaggio vero e proprio, ma il cui contenuto sarà invisibile. Fatelo anche a chi ha qualche anno in più, le loro reazioni saranno davvero spassose. Ovviamente non tirate troppo la corda e dopo un po’ fate capire al vostro contatto che si tratta di uno scherzo, prima che decida di cambiare smartphone.

Esiste anche un modo per proteggere le chat su WhatsApp, semplice e veloce le allontanerà da occhi indiscreti.