Il nuovo aggiornamento rilasciato per FIFA 22 su Stadia non sembra portare benefici, anzi ha causato più danni che altro. A causa di un curioso bug, l’update è andato a modificare i nomi di tutti i giocatori presenti nel gioco, creando combinazioni strane e divertenti.

Tantissimi utenti hanno segnalato il bug creando un thread dedicato su Reddit. Con il passare delle ore, le segnalazioni si sono moltiplicate confermando il problema dei nomi dei calciatori. Al momento non è chiara la motivazione che ha causato questo errore ed EA Sports non si è ancora espressa sulle tempistiche per la soluzione.

Inizialmente gli utenti hanno pensato ad una scelta degli sviluppatori di FIFA 22 legata alle licenze ufficiali. Infatti, la scelta di utilizzare nomi fittizi per i giocatori e le squadre è stata adottata nel caso in cui non si potesse utilizzare la squadra per motivi di marketing.

Gli utenti Stadi si sono accordi di un particolare bug che affligge FIFA 22

Tuttavia è diventato sempre più chiaro che si tratta di un problema legato ad un bug della versione Stadia del titolo. In particolare, le prime analisi indicano che è saltata la sincronizzazione dei database che includono i nomi delle squadre e dei giocatori.

Questo va ad influire sui nomi mostrati durante la fase di gestione delle partite online ed offline. Non potendo comunicare correttamente con il database, FIFA 22 assegna il nome al calciatore in maniera sbagliata mentre le altre statistiche rimangono invariate.

Siamo sicuri che un nuovo update della versione Stadia del titolo andrà a correggere l’errore e ripristinerà la corretta visualizzazione dei nomi. Non resta che attendere un fix da parte di EA Sports.