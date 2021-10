I contenuti in uscita su Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e tutti i servizi di streaming disponibili in Italia si aggiornano costantemente e settimanalmente. Ad ogni nuovo accesso è quindi possibile trovare nuovi film e serie TV a cui appassionarsi.

Tuttavia, spesso accade che i cataloghi troppo vasti causano un effetto del tutto opposto a quello previsto. Avere troppa scelta comporta un blocco non sapendo quale produzione iniziare per prima

In nostro aiuto arrivano le classifiche stilate da JustWatch che racchiudono i film e le serie TV più viste in streaming la scorsa settimana. Le posizioni sono decise in base al gradimento da parte degli utenti italiani su tutte le principali piattaforme disponibili nel nostro territorio.

Venom e Cowboy Bebop sono i principali contenuti visti in streaming dagli utenti

TOP 10 – Film in streaming

Venom Night Teeth Halloween – La notte delle streghe Io sono nessuno The Suicide Squad – Missione Suicida Carriers – Contagio Letale Parasite La Famiglia Addams Free Guy – Eroe per gioco Harry Potter e la pietra filosofale

TOP 10 – Serie TV in streaming

Cowboy Bebop Only Murders in the Building Il Trono di Spade Squid Game American Horror Story Locke & Key Dr. Death The Wire Midnight Mass Ted Lasso

Si inizia a sentire l’influenza di Halloween e la voglia di contenuti horror ma in generale a svettarla, per quanto riguarda i film è Venom. L’anti-eroe può vantare il sequel attualmente nei cinema, quindi molti utenti si sono dedicati, molto probabilmente ad un rewatch. Per le serie TV, invece, la serie più vista è Cowboy Bebop. La produzione trasporta in live-action l’anime ideato da Hajime Yatate e diretto da Shin’ichirō Watanabe.

Ricordiamo che tutti i titoli presenti nelle due TOp 10 sono disponibili su Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, NOW, Sky, Rakuten, TIM Vision, NOW.