I prossimi Xiaomi Mi 12 rappresenteranno la nuova serie di flagship che il produttore Cinese presenterà a breve. Il debutto è atteso nel corso dei prossimi mesi, ma in queste ore è emersa una indiscrezione molto interessante.

I nuovi Xiaomi Mi 12 potrebbero essere caratterizzati dalla presenza di un comparto fotografico di assoluto livello. Stando ad un nuovo leak, il device avrà tre fotocamere posteriori principali. Il sensore per tutte e tre le ottiche sarà da 50MP e garantirà una qualità di scatto senza precedenti nella storia del brand.

Nonostante la presenza di tre ottiche primarie, le varie funzionalità saranno diverse per garantire la massima flessibilità di scatto. Ad un sensore con una grande apertura focale si affiancherà una lente ultra wide ed uno zoom periscopico.

Xiaomi Mi 12 si preannuncia un device rivoluzionario

Si tratta di un vantaggio non indifferente quello di avere sensori ad alta risoluzione anche per funzionalità di supporto come il grandangolo o lo zoom. Le possibilità di utilizzo si ampliano notevolmente senza però perdere in qualità.

Il leaker inoltre ha indicato che il sistema a tripla camera da 50MP sarà lanciato su due famiglie di flagship realizzati da due produttori diversi. Se la prima è la serie Xiaomi Mi 12, la seconda potrebbe essere Samsung Galaxy S22.

Per quanto riguarda le presunte specifiche tecniche di Xiaomi Mi 12, ci aspettiamo, oltre ad un comparto fotografico di altissimo livello, anche un hardware di rilievo. La famiglia di device sarà spinta dal SoC Qualcomm Snapdragon 898 e affiancata da almeno 12GB di RAM.

La batteria prevista sarà di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 120W e wireless a 100W. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.