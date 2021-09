Il deposito FCC per un misterioso nuovo controller Nintendo è stato aggiornato, rendendo quasi certo che sentiremo i dettagli al riguardo al Nintendo Direct di stasera. Circolavano voci sul controller già la scorsa settimana, ma c’erano poche informazioni dato che Nintendo aveva chiesto alla FCC di mantenerli privati ​​fino a marzo 2022, o fino a quando Nintendo non avrebbe annunciato ufficialmente il dispositivo stesso.

Ora l’accordo sulla privacy è stato modificato, con il Nintendo Direct che si terrà più tardi oggi. Sembra quasi certo che vedremo il nuovo controller e potrebbe essere davvero un controller N64 per giocare ai giochi N64 su Nintendo Switch Online.

Nintendo potrebbe annunciare qualche altra sorpresa

Ovviamente, ci piacerebbe vedere i giochi N64 finalmente lanciati su Nintendo Switch, e chi non vorrebbe giocarli su un controller in stile N64 appena annunciato? Tuttavia, questo sembra quasi confermato ora grazie alle recenti notizie. C’è una forte possibilità di sentire nuovi dettagli su giochi già annunciati come Super Mario Party Superstars, Pokémon Diamante brillante e Perla splendente e forse Splatoon 3.

Molto meno probabile di qualsiasi cosa sopra è il nuovo contenuto di Mario Kart. Il DLC per Mario Kart 8 Deluxe sembra quasi impossibile a questo punto ma un nuovo annuncio di Mario Kart 9 potrebbe essere in arrivo. Mario Kart è uno dei principali franchise Nintendo a non avere ancora una versione Switch dedicata – solo un porting di un gioco Wii U – quindi potrebbe essere il momento di preparare il titolo per una nuova puntata.