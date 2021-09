Facebook ha lanciato martedì un paio di nuovi dispositivi di videochiamata Portal, progettati per affrontare alcuni dei migliori display intelligenti di Google e Amazon. I nuovi dispositivi includono il Portal Go da 10 pollici e il Portal+ riprogettato.

Il nuovo Portal Go potrebbe quasi essere scambiato per Amazon Echo 8 con il suo design semplice e il telaio in tessuto. Tuttavia, Portal Go ha un vantaggio rispetto al suo concorrente Amazon grazie alla batteria ricaricabile e al design posteriore, che ti consente di portare lo schermo intelligente ovunque tu voglia.

Portal Go arriverà sul mercato ad ottobre

Il dispositivo è dotato di un display HD da 10 pollici con una fotocamera frontale ultra-wide da 12 MP. Inoltre viene fornito con 4 microfoni, altoparlanti da 5 W e un woofer da 20 W per ascoltare i tuoi brani preferiti da Spotify ed altre piattaforme.

La ‘batteria a lunga durata’ può essere ricaricata facilmente grazie al dock di ricarica wireless, facilitando allo stesso tempo le videochiamate Messenger e Zoom da qualsiasi punto della casa. C’è anche il supporto integrato di Alexa per le interazioni hands-off e presto otterrà il supporto multi-dispositivo di WhatsApp.

Per quanto riguarda il più grande Portal+, il display assomiglia molto a Nest Hub Max. È dotato di un ampio display 1440p da 14 pollici che si inclina per darti angoli migliori durante una videochiamata. La fotocamera intelligente è anche in grado di seguirti quando cammini per la stanza, anche se il dispositivo non si muoverà fisicamente come Amazon Echo Show 10 (3a generazione).

Facebook sta rilasciando questi dispositivi come display per il lavoro da casa con una nuova app Calendario in grado di sincronizzare i calendari di Google o Outlook, un nuovo strumento di gestione di Portal for Business e supporto per vari servizi di videochiamata con il supporto per Microsoft Teams in arrivo entro la fine dell’anno.