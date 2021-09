I nuovi iPhone 13 saranno presentati il prossimo 14 settembre da Apple. L’azienda della mela ha già fissato un evento di lancio che sarà certamente incentrato sui nuovi flagship del brand ma anche su tanti altri dispositivi inediti.

In attesa di poter ammirare dal vivo la nuova famiglia di flagship, le indiscrezioni a riguardo continuano a trapelare. Grazie ai ragazzi di 91Mobiles, possiamo scoprire sia il possibile design degli smartphone ma anche i tagli di memoria e le colorazioni disponibili al lancio.

Un video su YouTube ha anticipato il design generale della variante Pro. Il dispositivo in questione è una versione dummy che serve solo per avere un’idea delle forme generali. Infatti, i produttori di accessori come cover e pellicole utilizzano questi modelli per realizzare gli stampi necessari affinché gli accessori siano perfettamente compatibili con i device.

Apple si sta preparando al lancio della nuova famiglia iPhone 13 ma le indiscrezioni anticipano molti dettagli

Inoltre, ulteriori indiscrezioni hanno svelato i tagli di memoria disponibili per ciascuna delle quattro varianti del device e i colori previsti da Apple. In particolare, queste informazioni sono state pubblicate su un sito di e-commerce in Ucraina che da per certo questi elementi.

Entrando più nello specifico, ecco lo spazio di archiviazione e i colori previsti per ogni device:

iPhone 13 Mini: 64/128GB e colorazioni Nero, Blu, Viola, Rosa, Bianco e PRODUCT (Red)

iPhone 13: 128/256GB e colorazioni Nero, Blu, Viola, Rosa, Bianco e PRODUCT (Red)

iPhone 13 Pro: 128/256GB e colorazioni Nero, Argentato, Oro e Bronzo

iPhone 13 Pro Max: 256/512GB e colorazioni Nero, Argentato, Oro e Bronzo