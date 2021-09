Il prossimo 14 settembre è una data che tutti i fan Apple, e non solo, dovranno segnarsi nella propria agenda. Il colosso di Cupertino presenterà ufficialmente la nuova serie iPhone 13 con un evento dedicato.

Ci aspettiamo un evento unico e in grande stile con l’Apple Campus, la sede dell’azienda della mela in California, che farà da sfondo a tutto il keynote. Considerando la situazione pandemica ancora in corso, per evitare problemi e permettere a tutti di partecipare, il brand ha scelto di tenere l’evento in forma virtuale.

A confermare questa scelta ci sono alcuni inviti che Apple ha spedito a giornalisti ed esperti di settore. Come emerge da questi inviti, il titolo dell’evento sarà “California Streaming“ e permetterà a tutti di guardare all’interno del Campus ma soprattutto scoprire i nuovi device.

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd — Greg Joswiak (@gregjoz) September 7, 2021

Anche in Italia sarà possibile seguire in streaming il keynote a partire dalle ore 19.00. Gli utenti interessati potranno collegarsi sia sul sito ufficiale dell’azienda ma anche alla pagina YouTube o utilizzano l’app Apple TV su iPhone, iPad, Mac e set-top-box omonimo.

Ricordiamo che nonostante l’evento sarà incentrato su iPhone 13, la serie di smartphone non sarà l’unica protagonista del kenote. L’azienda di Cupertino potrebbe svelare ufficialmente anche i nuovi Apple Watch Series 7.

Gli smartwatch potranno contare su un design rivisto che permetterà di ospitare un display di dimensioni maggiori rispetto alla generazione precedente. Inoltre, ci aspettiamo alcune novità dal punto di vista della gestione fitness e di monitoraggio della salute.