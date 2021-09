Con una comunicazione ufficiale, Apple ha pianificato un nuovo evento che si terrà il prossimo 14 settembre. In attesa di poter assistere al keynote, proviamo ad immaginare cosa l’azienda della Mela potrebbe presentare.

Quasi certamente, il protagonista assoluto della giornata sarà iPhone 13. Anzi, sarebbe più corretto parlare al plurale in quanto la serie sarà composta da più modelli. Le indiscrezioni trapelate in questi mesi indicano che Apple potrebbe seguire la suddivisione fatta con la precedente generazione.

Ecco quindi che potremmo assistere al lancio di iPhone 13 in versione base, Pro, Pro Max e Mini. I device saranno caratterizzati da un design simile ai predecessori anche se saranno presenti modifiche hardware di rilievo. Oltre al SoC aggiornato, ci aspettiamo la presenza di un display a 120Hz e di un nuovo comparto fotografico evoluto.

Apple si sta preparando a presentare ufficialmente tanti nuovi dispositivi tra cui anche la famiglia iPhone 13

Oltre alla famiglia iPhone 13, il brand della Mela potrebbe lanciare anche i nuovi Apple Watch Series 7. Le informazioni emerse in questi giorni confermano che l’azienda ha modificato il design degli smartwatch in maniera importante.

Ecco quindi che gli Apple Watch Series 7 saranno caratterizzati da un display più grande, che migliorerà l’usabilità del device. Ci possiamo aspettare anche il debutto di nuovi sensori per il monitoraggio fitness sempre più precisi e in grado di rilevare nuove attività.

Ricordiamo che l’appuntamento è fissato per il prossimo 14 settembre alle ore 19.00. Il keynote si terrà in forma virtuale e sarà possibile seguirlo in streaming sul sito ufficiale, su YouTube e su Apple TV.