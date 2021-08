Euronics fa letteralmente felici gli utenti, grazie al lancio di una campagna promozionale che prevede la possibilità di accedere a prodotti fortemente scontati, almeno rispetto al listino originario, con prezzi sempre più bassi e decisamente convenienti.

Il volantino attuale, purtroppo, risulta però essere disponibile esclusivamente in specifiche aree del territorio nazionale, in particolar modo gli acquisti sono effettuabili in esclusiva presso i negozi di proprietà del socio Euronics La Via Lattea, fino al 31 agosto 2021, non sul sito ufficiale dell’azienda.

Euronics: le nuove offerte sono incredibili

La spesa da Euronics è ridotta davvero ai minimi termini, anche nel momento in cui si dovesse decidere di puntare verso la fascia alta del mercato della telefonia mobile. Al momento sono disponibili due smartphone Samsung molto allettanti, quali sono galaxy S21 e galaxy S21+, i cui prezzi attuali si aggirano a 779 e 929 euro, con alle spalle la solita variante completamente sbrandizzata e la garanzia di 24 mesi.

Tutti gli utenti che, invece, volessero puntare ad acquistare uno smartphone più economico, potranno fare affidamento sull’Oppo Find X3 Lite, un modello molto recente con specifiche di alto livello, in vendita a soli 389 euro, per scendere poi verso i vari Oppo A94, realme C21, Oppo A54, TCL 20SE e similari.

Se volete approfondire la conoscenza della campagna promozionale di Euronics, ricordatevi di aprire quanto prima le pagine del volantino che abbiamo inserito qui sotto come galleria fotografica.