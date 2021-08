Il nuovo volantino bennet è assolutamente inaspettato, nasconde al proprio interno le migliori promozioni del periodo, garantendo nel contempo l’accesso ad alcuni degli smartphone più richiesti e desiderati nel 2021, tra cui anche un modello di casa Apple.

La campagna promozionale corrente, lo rammentiamo, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei vari punti vendita, non è possibile godere degli stessi sconti tramite il sito ufficiale, o comunque recandosi presso altre location. La scadenza del volantino è fissato al 31 agosto 2021, salvo esaurimento anticipato delle scorte effettivamente disponibili.

Bennet: le occasioni sono valide per tutti

Per tutti gli utenti che da tempo vorrebbero acquistare uno smartphone Apple, abbiamo finalmente ottime notizie, basterà recarsi in uno dei tantissimi negozi Bennet, per avere la possibilità di accedere all’iPhone 11, smartphone unico nel proprio genere, finalmente in vendita ad un prezzo complessivamente accessibile, data la richiesta finale di soli 599 euro.

Coloro che invece vorranno optare per un dispositivo con sistema operativo Android, potranno decidere di virare direttamente verso il Samsung Galaxy A32 5G, lo smartphone perfetto per ogni esigenza, il cui prezzo di 249 euro è più che adeguato per la qualità complessivamente garantita.

Come anticipato, entrambi i prodotti sono commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, la quale dovrà essere esercitata presso le medesime location d’acquisto, ricordando che sono tutti completamente sbrandizzati, ovvero gli aggiornamenti vengono rilasciati direttamente dal produttore, non da uno dei tanti operatori telefonici (o quello di cui siete clienti).