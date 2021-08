Bluetti è un’azienda interessata all’energia rinnovabile e produttrice di diversi dispositivi tecnologici, come ad esempio i power bank con ricarica tramite pannelli solari. Nell’anno 2020, l’azienda ha presentato il suo accumulatore di energia Bluetti AC200, raccogliendo tramite la compagnia Kickstarter oltre 6,8 milioni di dollari. Ora, però, è stato annunciato anche il nuovo PowerOak Bluetti AC200P, il quale si distingue per il suo enorme quantitativo di energia.

PowerOak Bluetti AC200P sorprende con la sua capienza energetica

Bluetti ha dunque annunciato il suo nuovo accumulatore di energia portatile PowerOak Bluetti AC200P. Quest’ultimo, come già accennato, si distingue dalla concorrenza per il suo enorme quantitativo di energia. Troviamo infatti 2000 Wh, ovvero addirittura 540,540 mAh. Questo rende il power bank di Bluetti un ottimo alleato dei clienti, soprattutto durante i lunghi viaggi.

Attualmente, ad esempio, gli smartphone dispongono di una batteria che difficilmente supera i 4000 mAh di capacità e anche i laptop solitamente dispongono di una batteria che non supera i 7000 mAh. Con il nuovo power bank di Bluetti, però, ricaricare al 100% questi dispositivi sarà davvero semplicissimo e rapidissimo, grazie anche alla presenza del supporto alla ricarica rapida di 60W tramite la porta USB Type C Power Delivery.

Nel complesso, sarà possibile ricaricare ben 17 dispositivi differenti allo stesso tempo, il tutto per la presenza di numerose porte, tra le quali anche due coppie di porte USB-A con una uscita di alimentazione 5V/3.0A. Oltre a questo, nella parte superiore sono inoltre presenti due pad per la ricarica wireless con una velocità complessiva di 15Wh.

Ma come è possibile ricaricare tutto questo enorme quantitativo di energia presente sul PowerOak Bluetti AC200P? Quest’ultimo si potrà ricaricare in due modi: utilizzando l’adattatore CA (adatto soprattutto per ricaricarlo quando si è a casa) e utilizzando l’adattatore per auto offerto in dotazione.

Tuttavia, disponendo di tutta questa energia, si tratta di un dispositivo molto pesante. Nello specifico, il power bank misura 16.5 pollici di lunghezza, 15.2 pollici di larghezza e 11 pollici di altezza, con un peso di 57 libbre. Nel complesso, comunque, si tratta di un dispositivo molto semplice da utilizzare ed è inoltre dotato di uno schermo LCD touch con il quale è possibile controllare diverse informazioni. Tra queste, si può monitorare ad esempio la capacità di energia rimanente, la potenza che sta emettendo il power bank ed è possibile impostare la modalità di risparmio energetico.

In conclusione, PowerOak Bluetti AC200P è un ottimo power bank con numerose porte per la ricarica e soprattutto con un enorme quantitativo di energia che non vi lascerà mai nel momento del bisogno.