Nel luglio 2020, BLUETTI, una società di energia rinnovabile, ha messo gli occhi sul mercato dell’accumulo di energia solare e ha annunciato il lancio del suo primo prodotto con batteria da 2000 Watt, il suo nome è BLUETTI AC200. La campagna Kickstarter ha raccolto oltre 6,8 milioni di dollari e ha battuto il record di finanziamento più alto nel suo genere, lasciando molto indietro tutta la concorrenza.

BLUETTI mira a prendere d’assalto il mondo dell’accumulo di energia con il rilascio della sua prima serie di sistemi dedicati per la casa: l’EP500 e l’EP500 Pro. Rispetto ai giganti esistenti come Powerwall o SonnenCore, la serie EP500 ha una capacità molto più piccola, pari a 5,1 kWh. Tuttavia, con le quattro ruote di trasporto scorrevoli, l’EP500 non è pensato per essere semplicemente una grande batteria solare montata a parete o in garage. Il BLUETTI EP500 è progettato per essere portatile, in parole povere una centrale elettrica plug and play che può essere facilmente spostata nella posizione desiderata quando necessario.

Specifiche Tecniche:

L’EP500 è progettato per coprire le tue esigenze essenziali durante le interruzioni di corrente, è dotato di un grande inverter AC a onda sinusoidale pura da 2000 Watt e picchi fino a 4800 W, mentre la versione Pro può fornire una potenza continua a ben 3000W. Entrambi i modelli sono raggiungono 5100 Wh, basati sulle celle della batteria LiFePO4 ultra resistenti e sicure con una durata fino a 6000 cicli.

Ricarica rapidissima:

Il team BLUETTI si impegna a costruire un futuro con energie rinnovabili eco-compatibili. I generatori di benzina più datati, che producono inquinamento da fumi tossici, rumore insopportabile e consumano risorse petrolifere non rinnovabili sono un ricordo del passato.

L’EP500 è dotato di un avanzato inverter solare MPPT. L’input solare fino a 1200 W (2400 W per il modello Pro) può caricare il pacco batteria da 5,1 kWh da 0 a 100% in meno di 5 ore (2,5 ore per il modello Pro). Con l’ultimo pannello solare portatile da 200 W di BLUETTI – SP200, puoi sfruttare l’energia solare ovunque tu voglia, a piena velocità.

Ultimo ma non meno importante, la serie Bluetti EP500 può essere ricaricata anche con energia solare e AC contemporaneamente, gestendo fino a 1800W (4000W per la versione pro) e caricando il pacco batteria alla velocità della luce.

Dimensioni e peso:

L’unità è di circa 81,4 kg e quasi le stesse dimensioni di un purificatore d’aria domestico, ma può essere spostata, come indicato in precedenza, sfruttando le comode 4 ruote poste alla sua base.

Rispetto ai sistemi di alimentazione di backup montati come Tesla Powerwall e LG Chem RESU, la serie BLUETTI EP500 offre un’incredibile mobilità e può persino essere imballata per un viaggio.

UPS senza interruzioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e controllo remoto WiFi:

Una fonte di alimentazione ininterrotta (UPS) è un apparato elettrico che fornisce alimentazione di emergenza a carichi essenziali quando la rete si interrompe. EP500 e EP500 Pro sono la chiave per fornire alimentazione continua e per aiutarti a superare facilmente le interruzioni di corrente.

Con BLUETTI EP500, non dovrai mai preoccuparti quando si verifica un’interruzione di corrente. I dati sul computer verranno conservati, il cibo nel frigorifero rimarrà freddo e tutte le luci di cui hai bisogno rimarranno accese.

La funzione UPS sulla serie EP500 è plug-and-play, tutto ciò che devi fare è collegarlo alle prese a muro e attivare la modalità UPS. Tuttavia, puoi anche avere molta più potenza integrando l’unità al tuo circuito di casa con BLUETTI Home Integration Kit. Per monitorare e operare da remoto, la serie BLUETTI EP500 ora supporta un’applicazione mobile, grazie all’esclusiva tecnologia di connessione B-Lynk di BLUETTI, puoi monitorare facilmente lo stato del tuo EP500 e regolare le impostazioni sia che sia vicino a te che a mille miglia di distanza. Non è più necessario raggiungere a piedi un’unità per determinare la capacità residua della batteria o dell’inverter.

Split Phase Box

La potenza di uscita nominale dell’inverter CA di 2000/3000 watt continui è sufficiente per la maggior parte delle esigenze di alimentazione, tuttavia, non adeguata per alimentare tutti i tuoi apparecchi elettrici. Come accumulatore di energia di emergenza per tutta la famiglia, Bluetti ha un’opzione per raddoppiare l’uscita AC. Per carichi di potenza superiori, Bluetti lancia il proprio “Split Phase Box”. Con la “Split Phase Box”, gli utenti possono collegare due EP500 / Pro in serie e raddoppiare la potenza e la capacità nominali. La scatola offrirà anche l’opzione di uscita a 220/240 volt per alimentare apparecchi a 240 volt, il che significa che ora puoi far funzionare facilmente il condizionatore d’aria di casa, l’asciugatrice, il riscaldatore elettrico a parete e altri apparecchi ad alta potenza. Non c’è più bisogno di preoccuparsi delle interruzioni di corrente nelle calde notti estive o negli inverni freddi e rigidi.

Consegna e garanzia

Il team bluetti ha promesso di iniziare a spedire l’EP500 a giugno e l’EP500 Pro ad agosto, tempi di consegna non brevi, ma secondo i feedback dei sostenitori della campagna AC200, l’attesa sarà sicuramente valsa la pena.

Per compensare la lunga attesa del cliente, BLUETTI fornisce una garanzia di 3 anni e supporto tecnico a vita per EP500 ed EP500 Pro per i sostenitori del crowdfunding su Kickstarter. Se questo non fosse abbastanza, sarà possibile sottoscrivere una garanzia estesa di un anno per $399 o $699 per due, il che rende il tempo di garanzia totale a 5 anni.

Il prezzo di partenza per un EP500 è di $ 2799 ($ 0,55 / Wh), con un risparmio di $ 100 ordinandone due per $ 5399 (31% di sconto). Tutti i dettagli sono disponibili su Kickstarter.