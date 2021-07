Il debutto della famiglia Huawei P50 Pro è atteso per il 29 luglio in Cina. Il produttore terrà un evento dedicato al lancio della serie di flagship ma non solo. Infatti, durante il keynote è atteso l’arrivo di altri device come la nuova smart TV con HarmonyOS 2.0.

Stando alle indiscrezioni emerse, Huawei introdurrà i nuovi P50, P50 Pro e P50 Pro Plus. In attesa di scoprire tutte le novità che il brand ci ha riservato, la scheda tecnica del P50 Pro è finita nelle mani di Ishan Agarwal, noto leaker di settore.

Con un post su Twitter, il leaker ha svelato la dotazione hardware completa del device. Le difficoltà produttive di Huawei sembrano quindi confermate in quanto il device sarà lanciato nella variante 4G.

Non è chiaro se si tratta dell’unica variante disponibile o se quella 4G affiancherà quella 5G. Tuttavia, a parte questo dettaglio, il device sarà caratterizzato da un display OLED da 6.6 pollici con risoluzione da 2700 x 1228 pixel e refresh rate a 120Hz.

Svelate tutte le specifiche tecniche di Huawei P50 Pro 4G

Exclusive: HUAWEI P50 Pro 4G (JAD-AL50) Full Specs:



– 6.6" OLED 120Hz 2700x1228p, 450 PPI, 300Hz Touch Sampling, 1440Hz PWM Dimming

– 158.8×72.8×8.5mm

– 50MP Main, 64MP 3.5X Optical Zoom Telescope, 40MP ToF, 13MP Ultra-Wide



(1/2)



More & Please link: https://t.co/BlJV8PrFno — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 28, 2021

Il display sarà in grado di supportare il touch sampling a 300Hz e avrà una densità di pixel di 450PPI. Non mancherà una fotocamera frontale da 13 megapixel con apertura da f2.4 che sarà inserita in un notch.

Il SoC scelto da Huawei per il P50 Pro sarà il Kirin 9000 che sarà affiancato da 8GB di RAM e 256GB/512GB di memoria interna. Il comparto fotografico posteriore invece si preannuncia di altissimo livello potendo contare sulla presenza di quattro ottiche.

Il sensore principale sarà da 50MP e avrà un’apertura da f/1.8 e supporto alla stabilizzazione OIS. Ci sarà un sensore monocromatico da 40MP, un lente ultra-wide da 13MP e un’ottica da 64MP con zoom ottico a 3.5x e zoom digitale a 100x.

La batteria sarà da 4360mAh con supporto alla ricarica rapida sia cablata che wireless. Con il cavo, Huawei P50 Pro potrà caricarsi a 66W mentre senza fili potrà arrivare a 50W. Non mancheranno gli speaker stereo, il sensore per le impronte integrato nel display, la porta USB Type C 3.1 e la certificazione IP68.