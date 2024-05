Un team di ricercatori dell’Università dell’East Anglia ha fatto una scoperta piuttosto inquietante riguardo ai nostri sforzi contro il cambiamento climatico. Hanno pubblicato uno studio su Nature che mette in luce una differenza significativa tra ciò che le nazioni promettono di fare e ciò che effettivamente serve per mantenere il riscaldamento globale entro limiti accettabili, come stabilito dall’Accordo di Parigi.

L’Accordo di Parigi non basta

Insomma, c’è una sorta di “gap” nelle nostre emissioni di carbonio. Le nazioni si sono impegnate a ridurre le emissioni di CO2 entro il 2050, ma pare che il taglio previsto sia inferiore di ben 3,2 miliardi di tonnellate rispetto a quanto realmente necessario per evitare il peggio.

Il dottor William Lamb, uno dei principali autori dello studio, ha espresso preoccupazione riguardo a questa discrepanza. Secondo lui, senza una riduzione significativa delle emissioni in tutti i settori, non avremo la minima speranza di raggiungere l’obiettivo dei 1,5 °C di riscaldamento globale. Insomma, ci vogliono azioni concrete e ambiziose, come puntare su energie rinnovabili, preservare le foreste e sperimentare tecnologie di cattura del carbonio davvero innovative.

Parlando di queste ultime, ci sono idee interessanti come i sistemi di filtraggio dell’aria avanzati e il “weathering” potenziato delle rocce. Ma bisogna essere realisti: al momento, queste tecnologie non contribuiscono molto alla rimozione del carbonio. La dott.ssa Naomi Vaughan, coautrice dello studio, ha sottolineato l’importanza di intensificare gli sforzi per sviluppare e implementare queste soluzioni.

L’IPCC ha proposto un’alternativa: una maggiore collaborazione internazionale per ridurre la domanda globale di energia. Se tutti i paesi mantenessero le promesse sulla riduzione delle emissioni, il divario potrebbe ridursi considerevolmente entro il 2050.

Parole vuote non bastano

Ma veniamo al dunque: affrontare il cambiamento climatico richiede un cambio di mentalità radicale. Dobbiamo passare da un approccio egoistico a uno basato sulla cooperazione globale. La scienza ci ha dato le linee guida, ora spetta a noi agire di conseguenza.

Questo studio è un chiaro campanello d’allarme per tutti noi. È ora di smetterla di fare promesse vuote e di mettere in atto azioni concrete. Il futuro del nostro pianeta è in gioco, ed è nostro dovere agire con determinazione e coraggio per garantire un mondo sostenibile alle generazioni future.