Android, nel Play Store c'è una selezione di app e giochi solo oggi GRATIS

Oggi sul Play Store di Google ci sono tanti titoli a pagamento gratis per gli utenti Android ed il consiglio è quello di fare quanto prima a scaricarli.

Un altro consiglio molto importante rappresenta il modo di agire sulla lista che trovate in basso. Ci saranno di certo contenuti che scaturiranno un certo interesse, mentre altri meno. Il consiglio è quello di procedere subito al download di tutti i giochi e di tutte le applicazioni nell’elenco. La motivazione è semplice: quello che oggi sembra non essere utile, potrebbe esserlo un domani.

Scaricando i contenuti dalla lista adesso, significherà non pagare nulla. Nulla vi aiuterà agli utenti di cancellare subito dopo il download quei titoli che non gli occorrono ma allo stesso tempo si saranno assicurati un vantaggio. L’account Google memorizza infatti quando un utente scarica gratis un’applicazione o un gioco e gli permette di rifarlo per sempre. Ciò significa che scaricando i titoli gratis oggi, significherà poterlo fare anche in futuro, pure se torneranno a pagamento.

Play Store, gli utenti Android hanno a disposizione tutti questi titoli gratis

Per scaricare un’applicazione o un gioco che trovate nella lista in basso, serve solamente cliccarci sopra. Come potete vedere infatti c’è un elenco completo con tutti i titoli delle applicazioni e dei giochi che solo per oggi risultano gratis. Cliccando su ognuno di essi, si finisce direttamente sul Play Store di Google dove si può avviare il download ufficiale senza alcun rischio.

Consigliamo solo di fare quanto prima possibile in quanto le offerte non dureranno per sempre. Ci sono diversi contenuti da scaricare sui dispositivi Android che già nelle prossime ore potrebbero tornare al loro stato originale, e dunque a pagamento. Non vi resta altro che dare un’occhiata alla lista e portare a casa ciò che più vi serve. Ecco l’elenco al completo: