Samsung ha iniziato il rilascio della nuova One UI 6.1 dotata di Galaxy AI per le serie Galaxy S21, S22 e Z Fold 3. Eppure, in sole poche ore è arrivato uno stop. Secondo quanto riportato dalla comunità online dell’azienda sudcoreana, infatti, sembra che l’aggiornamento per i GalaxyS22 sia stato messo in pausa. La causa è un grave bug che nel giro di poche ore ha causato già molti problemi. Ma cosa accade nello specifico?

Aggiornamento problematico per i Samsung Galaxy S22

Secondo quanto emerso, sembra che su alcuni dispositivi, dopo l’installazione dell’aggiornamento, la schermata di blocco dello smartphone ha smesso di funzionare. In altri casi, invece, il touch screen non risponde più. Dunque, per poter risolvere la situazione e riappropriarsi del proprio smartphone è necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica.

L’aggiornamento è partito dalla Corea del Sud. Secondo le recenti informazioni non ha coinvolto altri Paesi. Stando alle notizie presenti nel forum della comunità di Samsung il bug riguarda soprattutto i modelli Galaxy S22, ovvero i dispositivi per cui è stata disposta l’interruzione dell’aggiornamento in questione. In misura minore però sono stati coinvolti anche i Galaxy S21. I dispositivi Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4, invece, non risultano colpiti dal bug. Non vengono per nulla menzionati i Z Fold 3 che è probabile non presenti alcun problema.

Appena un mese fa Samsung aveva rilasciato l’aggiornamento One UI 6.1 riservato ai dispositivi Galaxy S23. Anche in quel caso erano stati riscontrati diversi problemi relativi al sensore delle impronte e alla ricarica dello smartphone che risultava più lenta del solito causando in questo modo un surriscaldamento anomalo. Considerando quanto detto fino ad ora è probabile che bisognerà attendere ancora un po’ prima che l’aggiornamento funzioni al meglio. Nello specifico saranno soprattutto i proprietari dei Galaxy S22 a dover aspettare prima di poter utilizzare le funzioni Galaxy AI.