In queste ore Huawei ha confermato ufficialmente che è in arrivo un nuovo dispositivo. Il device in questione è chiamato Smart Screen V 75 Super e sarà presentato il prossimo 29 luglio con un evento dedicato.

Si tratta della prima Smart TV del brand cinese a poter vantare alcune caratteristiche uniche. Nello specifico, il device sarà dotato di un display con tecnologia Mini LED e sarà spinto dal sistema operativo HarmonyOS 2.0.

La conferma arriva direttamente dall’account ufficiale Weibo di Huawei. Sul social network cinese sono state confermate alcune feature principali che caratterizzeranno il Smart Screen V 75 Super e lo renderanno un device top di gamma.

Huawei lancerà una nuova smart TV rivoluzionaria

Yu Chengdong, CEO della divisione Consumer BG di Huawei, ha sottolineato come il Smart Screen V 75 Super sarà dotato di 46.080 SuperMini LED. Grazie a questa tecnologia, la smart TV riuscirà ad offrire immagini realistiche e dettagli accurati grazie alla massima ottimizzazione possibile. Anche per quanto riguarda l’audio, la smart TV si conferma un device di fascia alta grazie ad una qualità audio da cinema.

Purtroppo, nonostante Huawei abbia confermato molti dettagli non ha condiviso ulteriori informazioni. La particolarità che rende Smart Screen V 75 Super diversa da tutte le altre TV è proprio l’utilizzo della tecnologia Mini LED. Il passaggio a questa nova tecnologia permetterà un miglioramento netto della qualità visiva.

Non resta che attendere il 29 luglio per scoprire la nuova smart TV di Huawei. Inoltre, l’evento sarà condiviso anche con il lancio della famiglia P50, quindi ci aspettiamo grandi novità in questa giornata.