Esiste un mercato davvero speciale fatto di numeri e sequenze particolari. I prezzi delle SIM in vendita vengono dettati dalla rarità del numero di telefono ad esse collegato. Ma cosa sono le SIM Top Number? Inoltre, si può davvero vivere vendendole su eBay? Lasciamo che a rispondere sia Alessia, una collezionista che, ormai da tanto tempo, bazzica questo settore.

Come diventare un collezionista di SIM Top Number

Ormai da diverso tempo, qui su Tecnoandroid, vi stiamo parlando di come le SIM Top Number siano folli e rappresentino un mercato in crescita. Alcune, addirittura, arrivano a costare cifre spaventose per il numero così particolare, ad esse collegato.

Come si può diventare un collezionista, e quindi anche un venditore di SIM Top Number? Ecco il primo passo di Alessia che, da tanto tempo, detiene un account su eBay dedicato solo a questo.

A spiegarlo è ag0941, anche lui collezionista di SIM Top Number: “Il meccanismo è molto semplice: quando si va a comprare una nuova SIM basta chiedere al venditore di poter scegliere il numero e, se si ha fortuna, si trova un numero particolare. Quindi i negozianti o i commessi degli store sono indubbiamente avvantaggiati sulla gente comune“.

Alessia, di cui vi abbiamo parlato poc’anzi, continua a gestire SIM Top Number su eBay, non solo collezionando numeri di telefono unici e speciali, ma anche vendendone altrettanti. Questo le permette di portarsi a casa cifre che vanno, per singola SIM, dalle poche centinaia alle svariate migliaia di euro.

Come funziona questo mondo e da chi è praticato

Alessia ha anche spiegato come funziona il mondo delle SIM Top Number e da chi è praticato. Questo a specificare che non sempre sono solo i numeri con cifre uguali a fare da padroni, ma esiste un sistema di ricerca che, esperti del settore, mettono in atto per scovare il numero di telefono perfetto.

“I collezionisti sono persone di età tra i 20 e i 65 anni che possono avere nella loro collezione personale anche 30 o40 numeri, tenuti nel cassetto a fare niente. Altre persone, perlopiù di nazionalità cinese, sono mosse dai tanti stereotipi legati ai numeri. Per cui, ad esempio, il numero 8 porta fortuna e più 8 ci sono, più vale il numero di telefono. Il numero 4 invece si pronuncia in cinese come la parola morte, per cui nessuno lo vuole. La sequenza 42 teoricamente indica la morte di un figlio, addirittura. Ci sono poi i matematici, che amano in particolare SIM con numeri palindromi oppure numeri che hanno una logica, come ad esempio 3933353739, dispari crescenti dopo il prefisso“.

In conclusione, da quanto si evince, quella delle SIM Top Number piuttosto che un lavoro sembra molto più una passione. È indubbio che porta i suoi frutti, ma non così costanti da poter essere l’attività di una vita.