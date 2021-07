Pochi ancora conoscono il mercato dei Top Number. Collezionisti da tutto il mondo sono alla ricerca dei cosiddetti numeri d’oro, in gergo Gold Number. Si tratta di vere e proprie SIM attive, alle quali sono collegati numeri di telefono cellulare folli che valgono una vera fortuna. Scopriamo insieme questo fantastico mondo che può regalare forme di investimento importanti.

SIM Top Number: ecco le caratteristiche che fanno lievitare il loro prezzo

Quando parliamo di SIM Top Number stiamo trattando schede telefoniche mobile, legate a un operatore, che hanno la particolarità di aver collegato un numero davvero speciale. Una sequenza di cifre unica e incredibilmente rara. Ecco le caratteristiche capaci di farne lievitare il prezzo:

numeri di telefono facili da ricordare . Si tratta di codici numerici che possono essere memorizzati con estrema facilità;

. Si tratta di codici numerici che possono essere con estrema facilità; una sequenza composta da più numeri identici . Il valore della SIM è direttamente proporzionale alla quantità di cifre uguali presenti nel numero di telefono;

. Il valore della è direttamente proporzionale alla quantità di cifre uguali presenti nel numero di telefono; all’interno della numerazione telefonica è contenuta una data importante ;

; una sequenza numerica in ordine decrescente o crescente.

Insomma, possono essere tante le combinazioni capaci di rendere una semplice SIM nella Top Number dal valore incredibile. Alcune sono in vendita su eBay addirittura a prezzi davvero folli. Parliamo di svariate migliaia di euro.

Dove trovare i Gold Number

Molti di voi si staranno chiedendo dove è possibile acquistare le SIM Gold Number e come scegliere quella giusta. Il luogo di maggiore scambio dei Top Number è eBay, il colosso dell’eCommerce. Qui si possono trovare numeri di telefono di tutti i tipi e per tutte le tasche.

Non esistono però certificazioni a riguardo. Quindi l’unica sicurezza applicabile prima dell’acquisto è la capacità del singolo utente nel riconoscere la SIM dalle uova d’oro. Occorre sempre ricordare che la loro particolarità può crescere in valore nel tempo e non è detto che, se oggi si vende a qualche centinaia di euro, domani non ne possa valere parecchie migliaia. Tutto sta al vostro fiuto e quanto quella determinata combinazione, o simile, si è diffusa nel tempo.