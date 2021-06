Impensabile novità è stata da poco annunciata sul web! Netflix in collaborazione con Fever, quest’estate gireranno il mondo con La Casa di Carta: The Experience. Se anche tu sei interessato, ecco le istruzioni su come iscriversi e così partecipare all’evento immersivo più atteso dell’anno. Farai parte anche tu della banda e interagirai con i personaggi del cast de La Casa di Carta! Tutti i dettagli e i link dell’evento per prenotare i biglietti sono in questo articolo.

La Casa di Carta: The Experience

La Casa di Carta: The Experience, per chi si fosse perso la notizia, sarà un evento immersivo in prima persona dove chiunque, partecipando, vestirà i panni di uno dei membri della banda capitanata dal Professore.

In questo caso i fan della serie TV firmata Netflix non saranno dei semplici spettatori, ma finiranno dritti al centro dell’azione. Indossando la tuta rossa e la famosa maschera Dalì, prenderanno parte alla rapina provando le medesime emozioni che avranno provato gli ormai famosi rapinatori de La Casa di Carta!

Un aspetto davvero interessante è che sarà possibile anche interagire con alcuni personaggi del cast. Un regalo davvero fantastico per chi è innamorato di questo titolo. Ma come è possibile partecipare a La Casa di Carta: The Experience? Ora ve lo diciamo noi.

Come iscriversi per partecipare all’evento

Iscriversi per partecipare all’evento è molto semplice. Basta recarsi sul sito ufficiale di Fever dedicato a La Casa di Carta: The Experience. Scorrendo la pagina verso il basso si incontra un elenco con tutte le città in programma per l’evento.

In Italia sono state scelte due location. L’utente dovrà quindi decidere in quale di queste partecipare. Una volta cliccato sul nome di una delle due città verrete riportati alla pagina predisposta per l’acquisto del biglietto. Qui sotto vi riporteremo il link per vostra comodità, anche se attualmente è possibile solamente iscriversi alla lista di attesa per l’acquisto.

La durata dell’evento sarà di 60 minuti, che potrebbe protrarsi al massimo per altri 15. Il costo del biglietto partirà da 32 euro.