Che emozione ogni singolo episodio de La Casa di Carta! Stagione dopo stagione, i fan si sono letteralmente innamorati della storia e dei suoi personaggi. Entrare nella Banda del Professore sembra essere un sogno lontano e irrealizzabile, vero? Allora non hai ancora sentito questa notizia! È in arrivo l’evento immersivo dell’anno, La Casa di Carta: The Experience. Ecco cosa ti succederà se deciderai di acquistare il biglietto e partecipare.

Pronto il tour interattivo La Casa di Carta: The Experience

Questa estate in molte città di tutto il mondo arriverà La Casa di Carta: The Experience. Si tratta di un tour interattivo organizzato da Netflix in collaborazione con Fever. Un evento davvero unico dove i partecipanti, persone normalissime che decideranno di acquistare il biglietto, vestiranno i panni dei membri della Banda capitanata dal Professore.

Partecipare è molto semplice, basta collegarsi alla pagina ufficiale dell’evento, selezionare la città più vicina, tra Roma e Milano, e registrarsi così da prenotare un biglietto quando sarà disponibile all’acquisto. In questo modo, quando La Casa di Carta: The Experience sarà in una delle due città in programma per l’Italia, tutti coloro che avranno il biglietto potranno vestire i panni dei personaggi della Banda.

Cosa succederà se parteciperai all’evento

La Casa di Carta: The Experience è un evento realizzato per far rivivere in prima persona il massimo dell’azione ai partecipanti. L’idea è quella di coinvolgerli in una vera e propria rapina dove saranno loro i protagonisti.

Indosseranno la tuta rossa e l’ormai famosa maschera di Dalí e via con l’adrenalina. La durata del gioco sarà di circa 60 minuti che potrebbero prolungarsi al massimo di altri 15. Tutti i partecipanti potranno interagire anche con gli attori del cast.

Ecco come viene descritto questo evento da Fever: “Hai visto cosa abbiamo combinato fino ad ora? Beh, non è nulla in confronto ai nostri piani… La Casa di Carta: The Experience è una rapina immersiva in prima persona, che si svolgerà su scala internazionale. Vanta una produzione impressionante e molte sorprese. In questa nuova avventura, parteciperai a una rapina in uno dei luoghi più emblematici di Milano. Unisciti a noi: indossa la maschera e preparati! La banda ha bisogno di te…“.