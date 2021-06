Gli sconti attivati da Carerfour sono veramente speciali ed hanno prezzi molto più bassi del normale, tutti vi possono accedere nei vari punti vendita in Italia, con scadenza della campagna fissata al 16 giugno 2021, segnalando l’impossibilità di godere degli stessi prezzi online sul sito ufficiale.

L’idea dell’azienda è di lanciare 50 prodotti scontati del 50%, per questo motivo all’interno del volantino ha integrato una possibilità molto interessante. Il cliente potrà acquistare l’accoppiata di Oppo A72 e Amazfit Bip Lite (dal prezzo commerciale complessivo di 318 euro) a soli 159 euro. Tutti i prodotti, indipendentemente da ciò che sceglierete, sono accompagnati dalla solita garanzia legale di 24 mesi e versione no brand per la telefonia mobile.

Carrefour: aprite gli occhi, i prezzi sono assurdi

Gli altri smartphone in promozione da Carrefour toccano prima di tutto i cosiddetti ricondizionati, risulta difatti essere possibile acquistare un Apple iPhone 8 a soli 249 euro, con certificazione “ricondizionato A+” ed 1 anno di garanzia aggiuntivo.

In alternativa, sono disponibili come nuovi, i vari Oppo A54 a 249 euro, Samsung Galaxy A02s a 129 euro, Alcatel 1SE 2020 a 99 euro o Xiaomi Redmi Note 10 a 199 euro. All’interno della campagna promozionale si trovano ad ogni modo anche tantissime altre occasioni ugualmente interessanti ed intriganti, appartenenti a categorie merceologiche completamente differenti, con le quali confrontarsi per cercare di spendere sempre meno.

I dettagli del volantino Carrefour sono riassunti appositamente per voi nelle pagine che potete trovare elencate direttamente nell’articolo.