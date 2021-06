Il nuovo volantino SottoCosto lanciato da Unieuro promette al consumatore la possibilità di accedere a prezzi sempre più bassi e convenienti, a patto che si prenda una decisione il più rapidamente possibile, poiché le scorte effettivamente disponibili sono estremamente limitate.

Il risparmio è fortissimo, e sopratutto appare essere disponibile in ogni negozio sul territorio nazionale, come anche sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Solamente in questo secondo caso, il cliente potrà richiedere la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, quando avrà speso più di 49 euro (senza vincoli di alcun tipo sulla categoria merceologica). Nel caso in cui si volesse rateizzare il pagamento, segnaliamo la presenza del solito Tasso Zero, richiedibile nel momento in cui si dovessero superare i 199 euro di spesa effettiva.

Unieuro: occhio alle offerte, sono da pazzi

I prodotti effettivamente in promozione toccano all’incirca tutte le categorie merceologiche, e le fasce di prezzo; volendo osservare da vicino la telefonia mobile, notiamo la presenza di un top di gamma di tutto rispetto, quale è il Samsung Galaxy S21 5G, attualmente in vendita a 829 euro, nella variante da 128GB di memoria interna.

Le occasioni migliori si riescono a strappare per quanto riguarda la fascia media, infatti sotto i 500 euro si potranno acquistare Xiaomi Mi 10T Pro, Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Mi 10T, Realme 7 Pro, ma anche Oppo A74 e Samsung Galaxy A12. Se volete approfondire la campagna promozionale di Unieuro, dovete comunque ricorrere all’apertura delle pagine che trovate raccolte nell’articolo.