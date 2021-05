Continua a crescere l’attesa dei fan per l’arrivo de La Casa di Carta 5. Rallentata dallo scoppio della pandemia da Covid-19 pare siamo arrivati agli sgoccioli. Le anticipazioni raccontano di una storia emozionante e davvero incredibile, la più esplosiva di tutte le stagioni. Intanto, grazie all’addio di Úrsula Corberó, ecco alcune foto degli ultimi episodi della stagione finale. Alcuni particolari capaci di far sognare tutti gli amanti di questo formidabile titolo.

Pochi giorni fa abbiamo assistito al saluto di commiato del regista Jesús Colmenar al termine delle riprese della quinta stagione de La Casa di Carta. Pochi però si sono accorti che la foto del tweet pubblicato dall’account ufficiale Netflix su Twitter è stata la prima riguardante l’ultima stagione. Erano tutti lì divertiti e forse anche un po’ tristi, immortalati senza che se ne accorgessero: i personaggi dell’ultima stagione.

What started as a heist, ended as a family.

It’s a wrap on Part 5 of La Casa de Papel / Money Heist.

Thank you to all the fans for being part of La Resistencia! We can’t wait to show you how this story ends. pic.twitter.com/ey2TuEZENh

— Netflix (@netflix) May 14, 2021