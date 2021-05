Da qualche giorno si è appreso dal saluto di commiato del regista Jesús Colmenar che le riprese de La Casa di Carta 5 si sono concluse definitivamente. Questo per molti fan non solo è stato un momento di felicità, perché l’arrivo dei nuovi episodi si sta avvicinando, ma anche la triste consapevolezza che questa serie TV è arrivata al capolinea. Insieme a quello del regista non possiamo dimenticare anche il saluto del Professore e quello di Rio, ma ne mancava uno. Era attesissimo da tutti i fan de La Casa di Carta ed è arrivato: l’addio di Úrsula Corberó. La sua tenerezza ha commosso milioni di utenti.

Úrsula Corberó dice addio a La Casa di Carta e la foto con il Professore è davvero tenera

Una foto che ritrae Úrsula Corberó teneramente appoggiata con il viso sulla schiena del professore e poi il messaggio di addio alla sua La Casa di Carta. Una casa per lei dove si è rifugiata per ben 4 anni. Il magico mondo che le ha regalato il successo fatto da milioni di fan di tutto il mondo che impazziscono per lei.

Un’avventura quella de La Casa di Carta, secondo quanto si apprende dal suo messaggio, che ricorderà per tutta la vita: “Fine di una tappa. Che viaggio. Mi mancheranno molto i miei amici. Grazie a tutti per tutto, spero che la quinta stagione sia al livello vi meritate, quello che ha dato a noi è grandioso. Per sempre“.

Si attendono quindi i nuovi episodi dell’ultima stagione, la quinta, de La Casa di Carta. Come hanno anticipato i diversi attori protagonisti e la produzione di questo titolo, dovrebbero essere davvero memorabili.

A quando la data di uscita

Dopo che Netflix ha ufficializzato la fine delle riprese, tutti i fan stanno in trepidante attesa dell’arrivo dei nuovi episodi de La Casa di Carta 5. Ovviamente essendosi appena concluse non possiamo aspettarci che arrivino a breve. Tuttavia una certezza il colosso dello streaming ce l’aveva data.

Infatti possiamo affermare con sicurezza che la nuova e ultima stagione de La Casa di Carta 5 uscirà prima della fine di quest’anno. Si presume entro gli ultimi tre mesi del 2021. Secondo noi potrebbe essere più plausibile in un intervallo di tempo tra ottobre e novembre.