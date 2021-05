Le indiscrezioni riguardanti HarmonyOS 2.0 si susseguono incessanti, confermando che il rilascio da parte di Huawei è imminente. Fino a qualche giorno fa era certo che il sistema operativo alternativo creato dall’azienda cinese sarebbe arrivato con i nuovi flagship P50.

In queste ore invece, arrivano delle informazioni su un possibile cambio di piani per Huawei. Il debutto di HarmonyOS potrebbe essere affidato a quattro dispositivi ben precisi, in particolare a due smartwatch e a due tablet. I device in questione potrebbero essere:

MatePad 2

MatePad 2 Pro

Watch 3

Watch 3 Pro

Questa indiscrezione è stata lanciata da alcuni insider attivi su Weibo, il social network cinese. Purtroppo non è possibile verificare la veridicità dell’informazione, quindi consigliamo di ritenerlo un rumor fino a quando non arriveranno maggiori dettagli.

Huawei sta lavorando per sviluppare HarmonyOS