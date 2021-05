A partire da Huawei P9, il brand cinese ha sempre realizzato flagship con comparto fotografico realizzato in collaborazione con Leica. L’azienda tedesca è specializzata nella realizzazione di macchine fotografiche e ottiche di altissimo livello.

Tuttavia, secondo una nuova indiscrezione lanciata da RODENT950, famoso leaker sempre molto attento, Leica potrebbe abbandonare definitivamente Huawei. In particolare, la collaborazione sembra destinata a terminare a fine anno ma non si hanno dettagli certi.

Ricordiamo che la partnership ha permesso a Huawei di realizzare device che possono essere definiti dei camera-phone assoluti. Se all’inizio della collaborazione si tratta semplicemente di una trovata di marketing, il rapporto della collaborazione è diventato sempre più profondo. Infatti, nei modelli più recenti l’apporto di Leica sui device Huawei ha permesso di raggiungere performance incredibili

The collaboration between Leica and Huawei is apparently coming to an end P50 series will be last Leica Huawei phone and Leica is looking for a new manufacturer for its brand.

