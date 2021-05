Huawei ha confermato che il prossimo 19 maggio si terrà una conferenza stampa dedicata al lancio di alcuni nuovi device. L’evento si svolgerà in Cina ma sarà possibile seguirlo in streaming sui canali sociale del brand.

Il titolo scelto da Huawei per la presentazione è “All Scenario Smart Life“. Con un tema simile è facile pensare che arriveranno vari dispositivi pensati per la vita di tutti i giorni. Tuttavia, il produttore cinese ha pubblicato anche un secondo poster.

L’immagine in questione è quella che si può ammirare in apertura di articolo e mostra la scritta Mate coperta da un velo. Un teaser del genere lascia intendere che durante la conferenza arriveranno anche dei device appartenenti alla famiglia Mate, ma al momento il mistero è ancora molto fitto.

Huawei sta preparando una conferenza prevista nei prossimi giorni

Secondo le indiscrezioni trapelate, possiamo aspettarci da Huawei il lancio di un nuovo laptop di fascia alta. I leaker hanno scovato alcuni riferimenti ad un MateBook da 16 pollici con caratteristiche molto interessanti che lo configurano come un device premium. Inoltre, la famiglia Mate potrebbe arricchirsi anche di un tablet con l’arrivo del nuovo MatePad.

Al momento non ci sono dettagli su nessuno di questi due device, quindi bisognerà attendere maggiori informazioni da parte di Huawei. Il produttore, inoltre, potrebbe sfruttare l’evento per lanciare tanti altri device pensati per le smart home.

Ci aspettiamo l’arrivo di smart TV, cuffie, smartwatch e molto altro ancora. Si tratta di dispositivi che rientrano perfettamente nella descrizione dell’evento, essendo adatti alla vita di tutti i giorni. Gli analisti hanno provato ad immaginare alcuni dei dispositivi in arrivo.

In particolare ci si aspetta il lancio della nuova variante di Huawei Watch 4X, uno smartwatch pensato per i bambini. Altri due accessori molto utili potrebbero essere la bilancia Body Fat Scale 3 Pro e le cuffie FreeBuds 4. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.