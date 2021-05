ho. Mobile: le 3 offerte migliori fino a 100GB, ecco per quali gestori

Tra i tanti gestori virtuali ce ne sono alcuni che stanno prendendo il sopravvento addirittura su quelli più famosi come Vodafone e TIM. Uno di questi è senza dubbio ho. Mobile, il quale rappresenta una realtà in forte crescita soprattutto negli ultimi anni a livello di versatilità. Le sue offerte sono infatti disponibili quasi per tutti gli utenti provenienti da qualsiasi gestore, senza alcuna limitazione.

Anche in questo caso le promozioni mobili di ho. Mobile sono oltre tre, con contenuti uguali ma a prezzi diversi in base al gestore di provenienza.

ho. Mobile: le migliori offerte del momento per più gestori, ecco i dettagli

Per chi proviene da Fastweb, Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 6,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per chi proviene da Iliad e alcuni MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 7,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per i clienti Wind TRE, Vodafone e Very Mobile:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 13,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 9,99 euro

Per i numeri nuovi, per Kena Mobile e Daily Telecom :