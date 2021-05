ho. Mobile lancia le offerte fino a 100GB: ecco 3 promo mobili incredibili

Grande importanza è rivestita attualmente dai gestori mobili, i quali si propongono non solo tra le grandi aziende che tutti conoscono ma anche tramite la branca dei gestori virtuali. Alcuni di questi sono diventati molto famosi grazie alle loro offerte piene di contenuti e ai prezzi molto vantaggiosi.

Uno dei più scelti è di sicuro ho. Mobile, il quale riesce ogni mese a mettere a disposizione del pubblico più soluzioni. In questo caso ci sono quattro offerte diverse per contenuti e prezzi in base ai gestori da cui gli utenti provengono.

ho. Mobile: le migliori offerte del momento per tutti i gusti

Per chi proviene da Fastweb, Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 6,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per chi proviene da Iliad e alcuni MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 7,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per i clienti Wind TRE, Vodafone e Very Mobile:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 13,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 9,99 euro

Per i numeri nuovi, per Kena Mobile e Daily Telecom :