WhatsApp: truffa a nome di Esselunga con un buono da 500 euro gratis

Avere tante applicazioni sullo smartphone è ormai un’abitudine per molti, soprattutto quando si tratta di quelle più famose. Tra queste risiede assolutamente anche WhatsApp, l’applicazione più famosa al mondo che risulta anche tra le più utili. Certamente ci sono poi alcuni aspetti a cui fare attenzione, come ad esempio i vari messaggi che vengono diffusi attraverso la chat. Con le catene di Sant’Antonio, il metodo di diffusione più famoso del mondo, si stanno diffondendo in questi giorni numerose fake news.

Tra queste ce ne sarebbe addirittura una che parlerebbe di un buono Esselunga da concedere agli utenti. Questo avrebbe un valore di 500 €, ma prima di avventurarci in altre spiegazioni bisogna certamente dire che si tratta di una notizia falsa. Proprio per questo motivo anche l’azienda stessa a scelto di emettere un comunicato ufficiale per chiarire la situazione.

WhatsApp: la storia del buono Esselunga e tutta una farsa, ecco il comunicato ufficiale

“Segnaliamo che negli ultimi giorni sono pervenute numerose segnalazioni circa la ricezione di messaggi che promettono falsi buoni spesa. Ti ricordiamo che l’invio di tali messaggi esula da ogni possibile forma di controllo da parte di Esselunga e che eventuali concorsi o operazioni a premi promossi da Esselunga vengono diffusi esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell’azienda.”

“Noti anche come phishing, sono sempre più diffusi e mirano a rubare informazioni o addirittura denaro. Spesso il messaggio contiene l’invito a cliccare su un link che rimanda a un sito creato al solo scopo di carpire informazioni personali. A volte possono essere richieste false autorizzazioni al trattamento dei dati personali inseriti o l’invito a richiedere un fantomatico premio: tali richieste in realtà attivano l’adesione a servizi a pagamento non richiesti”.