WhatsApp: un nuovo messaggio promette un buono Esselunga da 500 euro

Sottovalutare il web credendo di essere abbastanza preparati, talvolta può sortire effetti decisamente negativi.Tutto ciò ovviamente non riguarda solo il web inteso come browser, ma anche le varie applicazioni che sono connesse a questo mondo. Rientra pertanto di diritto nella cerchia anche la celebre applicazione di messaggistica istantanea nota al secolo con il nome di WhatsApp.

L’emergenza in atto ha portato molte persone a credere ai vari messaggi che stanno tentando di approfittarsi soprattutto dei più sprovveduti. Diverse catene ingannevoli sono state infatti diffuse all’interno delle chat, diffondendosi a macchia d’olio in poche ore sul territorio italiano e non solo. Da qualche giorno sarebbe ritornata alla carica la truffa, o meglio la fake news, che parlerebbe di un buono da 500 € elargito da Esselunga. Ovviamente non c’è nulla di vero in tutto questo e a pronunciarsi in merito è stata proprio Esselunga con un comunicato ufficiale.

WhatsApp: Esselunga smentisce il messaggio del buono da 500 € con un comunicato

“Segnaliamo che negli ultimi giorni sono pervenute numerose segnalazioni circa la ricezione di messaggi che promettono falsi buoni spesa. Ti ricordiamo che l’invio di tali messaggi esula da ogni possibile forma di controllo da parte di Esselunga e che eventuali concorsi o operazioni a premi promossi da Esselunga vengono diffusi esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell’azienda.”

“Noti anche come phishing, sono sempre più diffusi e mirano a rubare informazioni o addirittura denaro. Spesso il messaggio contiene l’invito a cliccare su un link che rimanda a un sito creato al solo scopo di carpire informazioni personali. A volte possono essere richieste false autorizzazioni al trattamento dei dati personali inseriti o l’invito a richiedere un fantomatico premio: tali richieste in realtà attivano l’adesione a servizi a pagamento non richiesti”.