All’inizio di questa settimana, Apple ha iniziato a rilasciare il software watchOS 7.3.1 per i suoi modelli Apple Watch Series 5 e Watch SE. Questo nuovo aggiornamento include una correzione che impedisce l’esecuzione di un fastidioso problema. Il bug causava il blocco di questi dispositivi indossabili nella modalità per risparmiare batteria.

Secondo un nuovo documento di supporto condiviso dal gigante di Cupertino, la società ha fornito ulteriori dettagli su questo bug. Per chi non lo sapesse, la modalità ‘Riserva di carica’ consente agli utenti di vedere l’ora su Apple Watch preservando la durata della batteria. Tuttavia, interrompe la comunicazione tra il dispositivo indossabile degli utenti e il loro iPhone. In altre parole, varie caratteristiche e funzionalità non sono disponibili in questa modalità.

Apple offrirá riparazioni gratuite per Watch Serie 5 e Watch SE

Nonostante la correzione sia stata implementata, la società ha anche annunciato nel documento che un “numero molto piccolo” di proprietari di questi dispositivi ha “riscontrato un problema con il loro orologio che non si caricava dopo essere entrato in questa modalitá”. L’OEM ha dichiarato che il watchOS 7.3.1 che è stato recentemente implementato aiuterà a prevenire “questo problema che si verifica ad altri dispositivi Apple Watch Series 5 o Apple Watch SE”.

Sfortunatamente, ciò significa che il nuovo aggiornamento impedirá agli utenti di incontrare il bug, ma non risolverá il problema per chi giá ne soffre. Tuttavia, l’azienda ha giá pronta una soluzione. Gli utenti che soffrono di questo problema possono semplicemente contattare il proprio team di supporto ufficiale, per una mail in riparazione, che sarà gratuita. Tuttavia, il dispositivo verrà esaminato prima del servizio per verificare se è idoneo o meno per le riparazioni gratuite, come dichiarato dal produttore di iPhone.