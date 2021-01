Quando watchOS 6 è stato rilasciato, ha portato per la prima volta l’App Store su Apple Watch, incoraggiando così gli sviluppatori a prendere lo smartwatch di casa Cupertino molto più seriamente e lavorare a versioni ottimizzate delle proprie applicazioni. Attualmente, Apple Watch gode di una vasta selezione di app in grado di estendere le sue funzionalità oltre un tipo di esperienza watchOS standard. In questo articolo, dunque, abbiamo selezionato alcune delle migliori applicazioni attualmente disponibili per Apple Watch. Diamo un’occhiata insieme!

Spotify

Sì, quasi sicuramente hai già installato Spotify sul tuo Apple Watch. Tuttavia, potresti non sapere che a novembre dello scorso Spotify ha lanciato la possibilità di trasmettere musica e podcast direttamente dalla sua app su Apple Watch, senza dunque avere bisogno di un iPhone nelle vicinanze. Non esiste ancora il supporto per le playlist offline, ma si spera che in un aggiornamento futuro.

StepDog – Watch Face Dog

E’ una sorta di fitness Tamagotchi, un animale domestico virtuale che incoraggia anche a fare esercizio. L’app richiede l’utilizzo del quadrante Infographic Modular e pone un simpatico cagnolino al centro dello schermo del tuo Apple Watch. Come un vero cane, anche questo animaletto virtuale ha bisogno di essere portato a spasso ogni giorno; se raggiungi il tuo obiettivo quotidiano di passi il tuo amico a quattro zampe si ritirerà nella sua cuccia e andrà a dormire. L’app include anche classifiche in cui puoi confrontare totale dei tuoi passi con quelli di amici o altri utenti StepDog.

Citymapper

E’ un’app di mappe semplicemente straordinaria. Offre gli orari degli autobus e della metropolitana, ti avvisa in caso di interruzioni del servizio, ti aiuta a pianificare i viaggi e molto altro ancora. Con uno sguardo al polso puoi vedere dove andare, su quale autobus o treno salire, quando arriverà e a quale fermata dovresti scendere.

Seven – 7 minutes workout

Cosa puoi fare in sette minuti? Potresti ascoltare una canzone, oppure potresti cambiare la tua vita. Questo è ciò che Seven promette. È un’app basata sull’idea che chiunque può diventare molto più in forma allenandosi solo sette minuti al giorno. Nessun abbonamento a una palestra, nessuna attrezzatura, solo tu e il tuo Apple Watch. L’app mostra come eseguire correttamente ogni esercizio, è facile da usare, ricca di esercizi utili e fornisce un buon feedback visivo e motivazione.

Night Sky

Se hai mai guardato in alto e ti sei chiesto “che stella o pianeta è quello?”, allora Night Sky è per te. Potresti non pensare che una mappa del cielo sul tuo orologio sarebbe utile, ma ti sbaglieresti. Basta alzare il polso al cielo e spostarlo per trovare e identificare rapidamente le stelle. Quando l’orologio è abbassato, si trasforma in una sorta di “bussola del cielo” che ti punta nella direzione di cose che vale la pena guardare.