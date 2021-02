In questo periodo, OnePlus è particolarmente attiva per quanto riguarda i brevetti. L’azienda cinese infatti ha depositato la richiesta per il design di un nuovo smartwatch presso gli uffici della German Patent and Trademark Office (GPTO).

Appena pochi giorni fa invece era emerso un un brevetto che mostrava una innovativa selfie frontale. I componenti erano estremamente miniaturizzati per essere inseriti sulle piccole cornici superiori degli smartphone moderni ed evitare così di utilizzare un notch.

Il nuovo brevetto invece mostra quello che potrebbe essere il OnePlus Watch. L’azienda potrebbe fare il proprio debutto nel mondo degli smartwatch quest’anno. Stando a precedenti indiscrezioni, potrebbero arrivare due orologi smart.

OnePlus Watch sarà il nuovo smartwatch dell’azienda

L’immagine depositata presso gli uffici della GPTO mostra uno smartwatch dalla cassa tonda, come un orologio tradizionale. Sul lato sinistro della casa saranno presenti due pulsanti mentre sotto troverà spazio il sensore per rilevare il battito cardiaco.

La sensoristica potrebbe anche essere composta da un misuratore di ossigeno nel sangue e da un rilevatore di pressione. La ricarica avverrà attraverso i connettori magnetici presenti sulla parte bassa della scocca.

I cinturini non sembrano fissati alla cassa, ma liberi di muoversi e adattarsi al polso. Inoltre, sarà presente il sistema “quick release” per sganciare facilmente i cinturini e sostituirli in caso di necessità.

Al momento non è chiaro quando OnePlus Watch potrebbe arrivare sul mercato. secondo alcuni leak, possiamo aspettarci l’arrivo di due varianti dello smartwatch, la versione standard e una versione “Sport”. Purtroppo al momento non ci sono ulteriori dettagli in merito. Molto probabilmente il produttore svelerà il proprio smartwatch insieme alla famiglia OnePlus 9. Non resta che attendere nuove indiscrezioni che non tarderanno ad arrivare.