Il futuro di Apple Car è estremamente nebuloso e difficile da decifrare. La vettura elettrica e a guida autonoma made in Cupertino non riesce a trovare un partner solido che possa curarne la produzione.

È certo che Apple sta parlando con le principali case automobilistiche mondiali, ma tutti gli accordi sembrano saltare ancora prima di iniziare. In poche settimane infatti, due grandi gruppi del settore si sono tirati indietro all’ultimo minuto.

Proprio nelle scorse ore era emersa una indiscrezione riguardo una possibile partnership tra Apple e Nissan. Il report indicava come il CEO del brand giapponese fosse pronto ad un accordo con altre aziende per rivoluzionare il settore autmotive. La dichiarazione sembrava a tutti gli effetti un invito per l’azienda della Mela e per Apple Car.

Nissan ha negato di essere in trattativa con Apple

Tuttavia, a distanza di poche ore ecco arrivare un secca smentita. Un portavoce del produttore giapponese ha confermato che non ci sono accordi in atto. Nel comunicato si legge: “Nissan è sempre disponibile a creare collaborazioni e partnership con l’obiettivo di accelerare la trasformazione dell’industria“.

A giudicare da queste affermazioni si deduce che Apple e Nissan non continueranno le discussioni preliminari per il progetto Apple Car. Il rappresentante del gruppo non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito.

Il problema principale sembra essere proprio la vettura elettrica a guida autonoma. Infatti, le case automobilistiche temono di diventare dei semplici assemblatori di Apple. Standao a quanto emerso in precedenza, l’azienda di Cupertino vorrebbe mantenere uno stretto controllo sul progetto. All’azienda partner sarebbe affidata esclusivamente la produzione materiale del veicolo senza scambio di know-how sulla parte elettrica e sul software.