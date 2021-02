I ragazzi di Ultimate Games S.A. hanno annunciato l’arrivo di un nuovo titolo. Si tratta di Roadside Assistance Simulator che permette di vestire i panni di un addetto al soccorso stradale.

Il gioco simulativo infatti permetterà di affrontare tutte le principali sfide di questo mestiere. Bisognerà prestare soccorso alle vetture in panne, salvare i guidatori da incidenti e rimorchiare veicoli fermi sul ciglio della strada.

L’ispirazione per Roadside Assistance Simulator è chiaramente stata presa da Car Mechanic Simulator ma gli sviluppatori di 3T Games hanno aggiunto nuove meccaniche di gioco. Infatti, lo scenario in cui si svolge il tutto non è più l’officina ma una città intera.

Roadside Assistance Simulator è un gioco unico nel suo genere

Il gameplay sembra molto vario, con missioni di vario genere e sempre diverse. La mappa è open world, quindi liberamente esplorabile e le missioni verranno assegnate in maniera casuale. La visuale invece è in prima persona, per offrire un maggiore coinvolgimento.

Il gioco presenta anche una componente gestionale. Infatti, i soldi guadagnati con le varie missioni permetteranno di acquistare nuovi attrezzi e veicoli per migliorare la qualità del servizio. Inoltre, sarà possibile sabotare i rivali per ottenere il controllo completo sulla città.

I giocatori potranno sedersi alla guida del proprio carro attrezzi a partire dal 2023. Al momento non è stata comunicata una data di rilascio ufficiale. Roadside Assistance Simulator sarà pubblicato per tutte le principali piattaforme di gioco old-gen e next-gen. Arriverà quindi su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Series S oltre che su Nintendo Switch. È prevista anche la versione PC con il titolo pubblicato su Steam.