App Android: fate attenzione, alcune possono contenere dei VIRUS malvagi

Considerando la scarsa quantità di vaccini per combattere il coronavirus e tante altre problematiche, il 2021 non è iniziato nel migliore dei modi. La faccenda si complica maggiormente se alla lista di cattive notizie si aggiungono anche gli attacchi di Hacker e Cyber Criminali tramite le contro gli utenti poco avvezzi al mondo tecnologico. Ci riferiamo alle app Android messe in rete e volte a “contagiare” i dispositivi con virus e malware.

Come è stato possibile? I criminali del web, attraverso un codice dannoso inserito nel Google Play Store, hanno raggiunto le vittime prescelte in maniera in diretta. In che senso? I truffatori, innescando delle applicazioni molto pericolose alle quali molti hanno creduto, sono riusciti a leggere qualsiasi dato inserito dall’utente attraverso dei servizi infetti. Ecco le più rischiose App Android.

App Android: fate molta attenzione a questi servizi nel Play Store

Come accennato precedentemente, di seguito sono riportate tutte le app Android pericolose per il vostro smartphone: