Sembra che Xiaomi sia molto vicina alla presentazione di un nuovo smartphone appartenente alla famiglia Mi 11. Il nuovo device rappresenterà la versione “Lite” della famiglia è il debutto potrebbe avvenire a breve.

Il nuovo Xiaomi Mi 11 Lite infatti potrebbe arrivare sui mercati internazionali insieme al “fratello maggiore”. In queste ore inoltre sono emersi nuovi dettagli che confermano una presentazione imminente.

Lo smartphone ha ottenuto alcune certificazioni internazionali in vari continenti. Si tratta di passaggi fondamentali prima di avviare le vendite. In particolare Xiaomi Mi 11 è stato analizzato dalla Federal Communications Commission (FCC) negli USA, dalla Eurasian Economic Commission (EEC) in Russia e da Bureau of Indian Standards (BIS) in India.

Xiaomi Mi 11 Lite sta per arrivare

In queste ore inoltre anche il National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) in Thailandia ha dato il proprio via libera. Dalla certificazione rilasciata da questo ente emergono anche alcune specifiche tecniche del device.

Xiaomi Mi 11 sarà caratterizzato dal numero di serie M2101K9AG e sarà un device esclusivamente 4G. Lo smartphone inoltre arriverà con la EMUI 12 e una batteria da 4250mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W. Il sistema potrà contare su 6 GB di memoria RAM e due tagli di memoria interna, uno da 128GB e l’altro da 256GB.

Non mancherà il supporto al Bluetooth 5.1 e al Wi-Fi dual-band. Il display non ha ancora una diagonale confermata, ma i leak suggeriscono che possa avere il supporto ai 120Hz. Il SoC potrebbe essere il Qualcomm Snapdragon 732G. Possiamo aspettarci anche una tripla fotocamera con un sensore principale da 64MP. Il debutto potrebbe avvenire a marzo ad un prezzo di circa 300 euro.