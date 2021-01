In queste ore gli utenti Asiatici in possesso di un Huawei P30 stanno ricevendo una notifica di aggiornamento. Questa notizia è già di per se interessante in quanto il device è un ex top di gamma del produttore che si avvicina alla fine del ciclo di supporto.

Tuttavia, l’update per Huawei P30 porta con se alcune novità molto importanti. Il produttore infatti ha iniziato il rilascio ufficiale di HarmonyOS. Si tratta del sistema operativo proprietario che va a sostituire in tutto e per tutti la EMUI e le funzionalità di Android.

L’inizio della fase di aggiornamento è stato confermato dagli utenti su Weibo, il social network cinese. Grazie a queste segnalazioni possiamo scoprire che su Huawei P30 l’update è da oltre 4GB e la buid di HarmonyOS è aggiornata alla versione 2.0.0.33.

Huawei ha dato il via all’aggiornamento per P30

Al momento non è chiaro se questa versione è pensata per i consumatori o si tratta ancora di build dedicata agli sviluppatori. Tuttavia, è chiaro ormai che Huawei è intenzionata a proseguire per la propria strada a prescindere dal BAN.

Purtroppo non si conoscono i piani dell’azienda per il mercato Europeo ed internazionale. Non è chiaro se HarmonyOS arriverà anche da noi e se verrà rilasciato anche sui device nati con Android ufficiale e con i servizi Google.

Infatti, HarmonyOS sta prendendo piede in Cina dove la situazione è molto diversa. L’utilizzo dei Huawei Mobile Services è molto più ampio, quindi il passaggio da EMUI al nuovo OS meno vincolante per gli utenti. In Europa invece i Google Mobile Services sono ancora molto diffusi e lo stesso P30 è uno degli ultimi device dell’azienda ad equipaggiarli.