Con il nuovo aggiornamento per Chrome 88, Google ha annunciato nuove funzionalità per proteggere le password. Oltre a controllare le password salvate per vedere se sono state violate, Chrome ora ti avviserà quando una password è troppo debole per essere sicura. E se hai bisogno di cambiare una delle tue password salvate, grazie al nuovo aggiornamento sarà anche più semplice farlo.

Sebbene Chrome abbia cercato per un po’ di garantire la sicurezza di tutti i tuoi dati basandosi sull’efficacia delle password, ora ti farà anche sapere quando una password è considerata “debole” o facile da indovinare. Probabilmente avverrà se la tua password è troppo breve o presente in un elenco di parole ampiamente utilizzato. Ad esempio, un nome comune o un luogo. In ogni caso, queste password “deboli” ottengono la propria sezione Password delle impostazioni di Chrome, con la possibilità di modificarle facilmente.

Chrome 88: password più sicure e nuove funzioni con il nuovo aggiornamento

Allo stesso modo, Google ha aggiunto una nuova funzionalità che rende la modifica delle password memorizzate ancora più semplice. Inserita una comoda finestra di dialogo “modifica password” che è più veloce e un po’ più facile da trovare nel menu a 3 punti accanto a ciascuna voce rispetto al sistema precedente.

Queste funzionalità verranno implementate “nelle prossime settimane” in Chrome 88. Anche se alcuni utenti potrebbero vederle presto, anche prima del previsto. Ad esempio, alcuni hanno già la nuova finestra di dialogo per le password ritenute troppo deboli. Sono previste anche altre funzionalità, come il supporto per l’autenticazione biometrica per la compilazione automatica della password, che arriverà presto su Chrome per Android.