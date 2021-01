Si apre con un grande regalo il 2021 per tutti gli utenti di Iliad. Con stupore da parte del pubblico ed anche degli addetti ai lavori, il provider francese in questi ultimi giorni ha presentato una nuova rimodulazione in positivo per le soglie roaming di internet da utilizzare nei paesi membri dell’Unione Europea.

Iliad rinnova le sue soglie roaming: sino a 6 Giga per tutti i clienti

Nonostante le ultime modifiche di Iliad per i listini roaming risalgano allo scorso mese di Gennaio, l’operatore ha deciso di mostrare ancor di più un senso di vicinanza agli utenti. Di base tutti coloro che viaggiano all’estero potrà potranno beneficiare di più Giga.

Stando ai listini ufficiali di Iliad, tutti coloro che hanno sottoscritto l’offerta Giga 70 o anche la Flash 100 – le milgiori tariffe low cost del 2020 – avranno a disposizione ben 6 Giga per la connessione internet senza spese aggiuntive rispetto al costo mensile per la propria ricaricabile.

Gli abbonati che usufruiscono di Giga 50, invece, avranno 5 Giga da utilizzare fuori dai confini italici. Resta immutata la soglia di 4 Giga per gli utenti che hanno scelto o che sceglieranno la ricaricabile. Giga 40.

A differenza delle decisioni di inizio anno, anche per seguire la scia di altri operatori come Vodafone o TIM, il provider francese punta sulla copertura proporzionale per le soglie roaming. In questo senso, saranno garantiti più Giga internet a quei clienti che effettuano una spesa più sostenuta ogni trenta giorni.

Ricordiamo che il roaming gratis è ora valido solo in 27 dell’Unione Europea, dopo l’uscita del Regno Unito.