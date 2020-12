liad ha lanciato ufficialmente, ieri 22 Dicembre 2020, la sua rete 5G con l’offerta Iliad Flash 70 a meno di 10 euro al mese. Per la precisione andrete a spendere solo 9.99 euro al mese per una promozione con minuti, SMS e Giga.

L’offerta in questione è riservata solamente a tutti i nuovi clienti che intendono effettuare la portabilità del proprio numero. Scopriamo nel dettaglio cosa prevede.

Iliad lancia la Flash 70 a meno di 10 euro

L’offerta Iliad Flash 70 prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 70 Giga di internet in 2G, 3G, 4G e per la prima volta anche 5G al costo di 9.99 euro al mese. In dettaglio, sono inclusi minuti illimitati dall’Italia verso numerazioni di rete fissa e rete mobile di Canada e USA, e minuti illimitati dall’Italia verso moltissime numerazioni di rete fissa estere.

La connessione 5G di Iliad, disponibile attualmente solo per l’offerta Iliad Flash 70, permette di raggiungere una velocità di download fino a 855 Mbps. Al momento, con Iliad la copertura è concentrata in alcune città italiane, ma l’operatore ha comunicato di essere già al lavoro per estendere la rete 5G anche in altri Comuni.

Allo stato attuale, la nuova rete è disponibile in alcune aree delle seguenti città: Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza. Gli smartphone invece, al momento compatibili sono Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro+, Oppo Reno 4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Xiaomi MI 10T Lite 5G, MI 10, MI 10T, Mi 10T Pro e Mi 10 Pro.