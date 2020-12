L’esenzione dal pagamento del canone Rai 2021 è un miraggio, una sorta di speranza per tantissimi consumatori; molti di noi vorrebbero non essere costretti a versare una tassa ritenuta inutile, ma purtroppo sono davvero pochi i fortunati che il prossimo anno rientreranno nella suddetta categoria.

La prima cosa da sapere riguarda l’attivazione dell’esenzione, dal momento in cui rientrate tra gli aventi diritto, questa non sarà automatica, ma sarà strettamente necessario presentare la domanda, scaricando la modulistica dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Non aspettate altro tempo, dovrete presentarla entro il 31 gennaio 2021 per godere dell’esenzione per l’intero anno, altrimenti verrà applicata solamente nei 6 mesi successivi.

Canone Rai 2021: chi sono gli aventi diritto all’esenzione

Gli aventi diritto all’esenzione rientrano in categorie ben definite, e con limitazioni decisamente importanti, ma conosciamole da vicino: